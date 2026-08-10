El Foro de Seguridad Ciudadana llevó charlas a las escuelas

Desde el Foro de Seguridad Ciudadana de San José se continúa trabajando en la prevención y concientización de los jóvenes. Durante los días jueves y viernes se desarrollaron jornadas en escuelas secundarias de la ciudad, en el marco del proyecto “Foro de Seguridad Ciudadana en las Escuelas Secundarias”. En esta oportunidad se visitaron la Escuela Nº 10 “Juan B. Alberdi” de barrio El Colorado y la Escuela Secundaria Nº 6 “Esmeralda Bertelli¨ de barrio El Brillante.

Las charlas estuvieron orientadas a la prevención de ciberdelitos, el uso responsable de las redes sociales y herramientas para fortalecer la seguridad y el cuidado en los entornos digitales.

Las jornadas estuvieron a cargo del Subcomisario Leandro Berón, 2º Jefe de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal; el Oficial Principal Exequiel Ziloni; y personal de la Comisaría La Picada, encabezado por el Comisario Marcelo Gregorutti y el Oficial Luis Martínez, con el acompañamiento de la Presidenta del Foro de Seguridad Ciudadana, Mirta Pérez.

Además la Presidente del HCD, compartió con alumnos y docentes las acciones que se vienen realizando desde el Foro de Seguridad así como la Encuesta 2026 del Foro, que se encuentra disponible para responder, siempre encarada desde la prevención.

Desde el HCD San José se destaca la importancia de generar estos espacios de diálogo y prevención junto a las instituciones educativas, acercando información y herramientas a los estudiantes.

Se agradece especialmente a las autoridades de las escuelas, docentes y alumnos por participar de estas jornadas.

Esta semana se continuará llevando las charlas a otras escuelas secundarias de la ciudad, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las instituciones educativas, las fuerzas de seguridad y el Foro de Seguridad Ciudadana.

Aquellos que deseen contestar la encuesta podrán hacerlo a través del siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwLc8VkpwmCj68VKo9nEJ0DILVrCcnAlic0UkwJH1nP6Vm2g/viewform?usp=header

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