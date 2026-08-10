El IAPV financia en Ubajay la generación de 40 lotes con servicios

A través de la línea de asistencia técnica y financiera de Ahora Tu Hogar, el IAPV otorgará más de 308 millones de pesos al municipio de Ubajay. El financiamiento de esta modalidad permitirá generar 40 lotes con servicios para futuros desarrollos habitacionales.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), puso en marcha una nueva herramienta del programa Ahora Tu Hogar destinada a acompañar a los municipios en la generación de suelo urbano con servicios. En este marco, Ubajay es la primera localidad en acceder a este financiamiento.

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y la intendenta de Ubajay, Verónica Luxen, suscribieron en la Escribanía Mayor de Gobierno el contrato de mutuo por más de 308 millones de pesos, que permitirá avanzar con las obras de infraestructura necesarias en un loteo dispuesto por el municipio.

El financiamiento se otorgará en tres desembolsos y estará destinado a la ejecución de las redes de agua potable, tendido eléctrico, alumbrado público y mejoramiento de la trama vial. De esta manera, los 40 terrenos contarán con los servicios necesarios para su posterior desarrollo habitacional.

Schönhals destacó que «esta nueva línea de asistencia técnica y financiera de Ahora Tu Hogar nos permite acompañar a los municipios en la generación de suelo urbano con servicios, sumando una herramienta concreta para avanzar en soluciones habitacionales en las distintas localidades entrerrianas».

Asimismo, señaló que «los lotes que se generen a partir de esta operatoria serán destinados a la construcción de viviendas por parte del municipio, fortaleciendo el trabajo conjunto entre la provincia y los gobiernos locales para ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda».

La iniciativa representa un nuevo paso en la implementación de Ahora Tu Hogar, al incorporar el financiamiento para la generación de lotes con infraestructura como una herramienta para ampliar la disponibilidad de suelo urbano y facilitar el acceso a soluciones habitacionales en Entre Ríos.

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