Salud inició una capacitación provincial para fortalecer el testeo rápido de VIH y sífilis en el primer nivel de atención

El Ministerio de Salud de Entre Ríos inició una capacitación provincial sobre testeo rápido de VIH y VDRL (para sífilis) destinada a fortalecer las competencias de los equipos de salud del primer nivel de atención y ampliar el acceso al diagnóstico oportuno en todo el territorio provincial.

La primera jornada tuvo lugar en el Centro de Salud Rosa Mística de Ibicuy, departamento Islas del Ibicuy, con la participación de 18 integrantes de equipos de salud de la región. La actividad es organizada de manera articulada entre la Dirección General del Primer Nivel de Atención y la Dirección General de Epidemiología.

La propuesta, aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº 4048/2026, contempla cuatro encuentros que se desarrollarán durante agosto en establecimientos de salud que representan a las cuatro regiones sanitarias de la provincia.

El objetivo es fortalecer las capacidades del personal de salud para la realización de testeos rápidos de VIH y VDRL, el registro de la información sanitaria y el desarrollo de la consejería antes y después del test. Asimismo, la capacitación brinda herramientas para el manejo operativo y técnico de los kits de testeo, favoreciendo la detección temprana, el acceso oportuno al diagnóstico y la derivación para el tratamiento.

La directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, destacó la importancia de estas instancias de formación: «Con estas actividades damos respuesta a los equipos de salud de los efectores del primer nivel de atención que demandan capacitación en temas específicos, como en este caso».

Por su parte, el coordinador de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis de la provincia, Francisco Astudilla, señaló que la propuesta busca fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos locales: «Llevamos la formación a cada región para que más equipos puedan acceder a estas herramientas. El objetivo es que los efectores del primer nivel cuenten con personal capacitado y con los insumos necesarios para ofrecer el testeo rápido como una prestación habitual, favoreciendo el diagnóstico precoz y el acceso temprano a la atención».

El cronograma continuará los miércoles 12, 19 y 26 de agosto en los centros de salud Daniel Elías, de Líbaros (departamento Uruguay); Dr. Carlos María Tófalo, de Lucas Norte (departamento Villaguay); y Helena Zabinski, de Antelo (departamento Victoria), completando así el recorrido por las cuatro regiones sanitarias de Entre Ríos.

www.discofm.com.ar