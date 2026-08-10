La Municipalidad de San José participó de la Jornada Provincial sobre Lactancia Materna, formando parte de la mesa de intercambio “Amigos de la Lactancia”, un espacio destinado a compartir experiencias y fortalecer las estrategias de acompañamiento a las familias.

En representación del Municipio, la Lic. María Luz Gaillard presentó el trabajo que se desarrolla desde los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales, orientado a acompañar a las familias durante el proceso de lactancia y promover prácticas cuidadas, informadas y respetadas.

La participación permitió compartir experiencias y poner en común las herramientas y estrategias que se implementan desde el ámbito local, destacando la importancia del trabajo de los equipos de salud y de la construcción de redes de apoyo para acompañar a las familias.

Desde la Municipalidad de San José se continúa fortaleciendo el trabajo en territorio y la articulación con otros organismos e instituciones, promoviendo políticas públicas que acompañen los procesos de cuidado y contribuyan al bienestar integral de la comunidad.

www.discofm.com.ar