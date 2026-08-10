San José participó de la Jornada Provincial sobre Lactancia Materna

La Municipalidad de San José participó de la Jornada Provincial sobre Lactancia Materna, formando parte de la mesa de intercambio “Amigos de la Lactancia”, un espacio destinado a compartir experiencias y fortalecer las estrategias de acompañamiento a las familias.

En representación del Municipio, la Lic. María Luz Gaillard presentó el trabajo que se desarrolla desde los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales, orientado a acompañar a las familias durante el proceso de lactancia y promover prácticas cuidadas, informadas y respetadas.

La participación permitió compartir experiencias y poner en común las herramientas y estrategias que se implementan desde el ámbito local, destacando la importancia del trabajo de los equipos de salud y de la construcción de redes de apoyo para acompañar a las familias.

Desde la Municipalidad de San José se continúa fortaleciendo el trabajo en territorio y la articulación con otros organismos e instituciones, promoviendo políticas públicas que acompañen los procesos de cuidado y contribuyan al bienestar integral de la comunidad.

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