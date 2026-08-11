Lo aprehendieron por resistencia a la autoridad

Un episodio de tensión tuvo lugar durante las últimas horas de la noche de este lunes en las inmediaciones y dependencias de la Comisaría de la Mujer, Minoridad y Violencia Familiar de Colón. Un sujeto de 26 años terminó aprehendido luego de oponer una tenaz resistencia al accionar del personal policial, en momentos en que su ex pareja formalizaba una denuncia en su contra.

El hecho se registró en la intersección de las calle Cabo 1º Pereyra y Avenida San Martín, mientras una mujer se encontraba radicando una denuncia contra su ex concubino, un ciudadano de 26 años, este último se presentó de forma intempestiva en el predio de la dependencia portando en brazos a la hija de ambos, de apenas un año de edad.

Al constatar la presencia del individuo, efectivos policiales advirtieron que el mismo presentaba signos compatibles con encontrarse presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia. Ante esta situación, y en el marco de los protocolos vigentes, se le requirió que ingresara a la sede policial a fin de sostener una entrevista de contención y evaluación con el personal del área de Minoridad local (ANAF).

Lejos de acatar la directiva preventiva, el hombre reaccionó de manera hostil, negándose a colaborar e intentando retirarse abruptamente del lugar con la menor. Frente al riesgo que la conducta errática del adulto implicaba para la integridad de la niña, los funcionarios actuantes le solicitaron persistentemente que depusiera su actitud beligerante. Ante la constante negativa y el incremento de la agresividad, el personal policial debió proceder a su rápida reducción física.

Tomó intervención en la causa la Unidad Fiscal de Colón, desde donde se dispuso la inmediata aprehensión formal del encartado bajo la imputación del delito de Resistencia a la Autoridad. El aprehendido fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la magistratura interviniente.

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