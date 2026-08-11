«Los Carnavales de Feliciano son de las comparsas»

Lo sostuvo el intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, agregando que «resulta conveniente y oportuno fortalecer el protagonismo de las comparsas locales como actores fundamentales del evento, otorgándoles la responsabilidad directa en su organización y administración, bajo principios de participación democrática, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas».

Esplicando asimismo que «por eso he enviado un proyecto de ordenanza que le otorga absoluta autonomía y responsabildad a las verdaderas dueñas y protagonistas de nuestros carnavales en su organización».

«Ello no implica el retiro del Estado Municipal de una actividad de evidente interés público, sino la redefinición de su intervención institucional, concentrándola en las funciones propias de promoción cultural, apoyo logístico, facilitación de infraestructura pública, control de legalidad y tutela del interés general, cerró Arévalo.

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