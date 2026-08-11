Una motociclista sufrió una fractura tras accidente sobre ex Ruta 26

En horas de la noche del pasado lunes, se registró un siniestro vial sobre la traza de la ex Ruta 26, cuya mecánica precisa se encuentra en pleno proceso de investigación. Por razones que aún se tratan de establecer, entraron en colisión un automóvil Renault Clio, guiado por un ciudadano de 78 años, y un motovehículo Keller Cronos Classic de 110 cc, en el cual se desplazaban una mujer de 40 años junto a una joven de 14.

Como consecuencia del impacto, ambas ocupantes del rodado de menor porte debieron ser asistidas y trasladadas hacia el nosocomio local. Tras los exámenes médicos correspondientes, se constató que la mayor de las involucradas sufrió lesiones de carácter grave (fractura de fémur).

En el lugar del hecho prestó colaboración personal de Inspección Municipal, cuerpo que procedió a la retención preventiva de la motocicleta debido a que su conductora carecía de la documentación habilitante obligatoria para circular.

www.discofm.com.ar