Colisión entre un auto y una bicicleta deja como saldo una persona herida

En horas de la noche de este martes, personal policial intervino a raíz de un siniestro vial registrado en la intersección de las calles Alvear y Entre Ríos, el cual dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales.

Por causas que al momento se tratan de establecer mediante las pericias correspondientes, se produjo un impacto entre un automóvil marca Ford, modelo Ka Sedan, conducido por un hombre de 43 años de edad, y una bicicleta, marca SLP, color negro con detalles en verde, el cual era guiado por una ciudadana de 38 años.

Como consecuencia de la colisión, la conductora del rodado menor sufrió lesiones leves y debió ser trasladada en la unidad de rescate urbano hacia el hospital local.

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