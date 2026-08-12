Inauguraron obras de seguridad en Concepción del Uruguay

En el marco de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura de seguridad y la atención de la salud del personal policial, la provincia inauguró el nuevo edificio de consultorios policiales y el destacamento Gral. Justo José de Urquiza en Concepción del Uruguay.

La jornada contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; el intendente José Laurito; el presidente de Casfegs, Carlos Cecco; y el jefe de la Departamental Uruguay, comisario mayor Esteban Allegrini. «Estamos convencidos de que cuidar a quienes nos cuidan es la base para construir una provincia más segura. Por eso, inauguramos una obra inédita en la costa del Uruguay, más de 160 metros cuadrados dedicados exclusivamente a la salud de nuestros agentes y sus familias», sostuvo el titular de la cartera de Seguridad. Estos consultorios permitirán brindar atención primaria, asistencia médica y acciones de prevención sanitarias.

Durante la visita en el departamento Uruguay, se dejó inaugurado el destacamento Gral. Justo José de Urquiza, ubicado sobre la Avenida Arturo Frondizi, entre las calles Carlos Gardel y Misiones. La obra significó una inversión estimada de 32 millones de pesos. Para su concreción, el municipio cedió el terreno, mientras que la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) aportó la estructura modular tipo container.

La dependencia fue equipada con puestos de trabajo, herramientas informáticas, comunicación radial policial y climatización. La puesta en funcionamiento del destacamento busca consolidar la presencia policial en el sector, optimizar la prevención del delito y brindar un contacto directo e inmediato con las y los vecinos de la zona.

«Seguimos reforzando la presencia policial y la prevención ciudadana en cada barrio para llevar más tranquilidad a los vecinos. Sumamos un nuevo punto estratégico sobre la Avenida Frondizi para acortar sensiblemente los tiempos de respuesta. Con la inversión de la Jefatura Departamental, la cesión del terreno por parte del Municipio, con quien estamos muy agradecidos y la estructura brindada por Cafesg, demostramos que la gestión eficiente y el trabajo articulado dan resultados concretos», subrayó Roncaglia.

Sobre los consultorios médicos

El nuevo edificio, emplazado en la intersección de las calles Santa Teresita y 25 de Mayo, constituye una infraestructura única en su tipo. El proyecto demandó siete meses de ejecución con sistemas constructivos tradicionales. Su realización fue articulada de manera conjunta entre la División Logística, personal policial (albañiles, electricistas y miembros de la Sección Motorizada), la firma del constructor Horacio Lorik, la empresa constructora El Cardenal y el apoyo de corralones y colaboradores locales. Las instalaciones requirieron una inversión cercana a los 130 millones de pesos destinada a mobiliario, climatización, equipo odontológico, camilla, estetoscopio, panel Snellen e insumos aportados por la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública, el Departamento de Ayuda Permanente (DAP) y empresas de la zona.

Las prestaciones de odontología, psicología y enfermería estarán al servicio de más de 500 funcionarios en actividad, personal retirado y sus familias, extendiendo la cobertura a dependencias del departamento Uruguay y áreas vecinas.

El ministro valoró el trabajo coordinado de la fuerza: «Destinamos un equipamiento de primer nivel para contar con servicios fundamentales que alcanzan a más de 500 funcionarios en actividad, retirados y sus seres queridos. Esta obra se hizo realidad gracias a un verdadero esfuerzo conjunto entre la fuerza, el personal policial que puso su propia mano de obra, las empresas locales y la comunidad».

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