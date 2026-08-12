Intervención policial por una discusión familiar terminó con un aprehendido

En horas de la noche de este martes, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón acudió de urgencia a una vivienda situada sobre calle Alberdi, en el sector oeste de la ciudad, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre un incidente familiar.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un joven de 23 años de edad, quien se encontraba visiblemente alterado y profería amenazas hacia sus allegados. El sujeto presentaba lesiones visibles en la zona del rostro, las cuales habrían sido provocadas instantes antes durante un enfrentamiento físico con un familiar, originado cuando el presunto agresor intentó ingresar de manera irruptiva y por la fuerza al domicilio.

Ante la gravedad de la situación, se entabló comunicación con la Unidad Fiscal local, desde donde se dispuso la inmediata aprehensión del individuo en el marco de las actuaciones iniciadas por el supuesto delito de amenazas. Por tal motivo, el causante fue trasladado y alojado en la sede policial, donde permanece custodiado a disposición de la magistratura requirente.

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