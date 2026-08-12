La provincia amplía el alcance de las Tarjetas de Riesgo Social e incorpora nuevos grupos destinatarios

El gobierno provincial decidió ampliar el alcance de las Tarjetas de Riesgo Social. La decisión permite extender la cobertura de esta política de seguridad alimentaria a personas con bajo peso de todas las edades, personas con diabetes tipo II y adultos mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad social. También se mantiene la cobertura para niñas, niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad.

«Esto es fruto del compromiso y del trabajo de todo el equipo de la Dirección, con la convicción de que diseñar políticas públicas es un proceso que nunca termina. Cada avance nos impulsa a seguir pensando cómo mejorar, ampliar la cobertura y llegar a más entrerrianos con respuestas acordes a sus necesidades. Ese camino se fortalece con el trabajo permanente y fluido junto a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y nuestra ministra. Sabemos que siempre queda mucho por hacer, y ese es nuestro compromiso: seguir trabajando para construir mejores respuestas desde el Estado», señaló Pablo Alasino, el funcionario a cargo del área.

A partir de esta definición, el programa integral de Seguridad Alimentaria – Riesgo Social incorpora nuevas situaciones y amplía los criterios para acceder a las prestaciones contempladas dentro de su esquema de complementos. El objetivo es fortalecer una herramienta de política pública que permita acompañar distintas situaciones vinculadas con la seguridad alimentaria y las condiciones de vulnerabilidad social. Entre los principales cambios, el bajo peso deja de estar limitado a las personas menores de 18 años y pasa a contemplarse sin límite de edad. Asimismo, se incorpora por primera vez a las personas con diagnóstico de diabetes tipo II, también sin límite etario.

Por otra parte, adecuándose a las directivas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se bajó la edad de acceso a las personas mayores, pudiendo ahora ser solicitada desde los 60 años, independientemente de que presenten bajo peso u otra condición nutricional. De este modo, la prestación destinada a este grupo deja de estar asociada exclusivamente a una problemática nutricional y pasa a contemplar el criterio etario junto con la situación de vulnerabilidad social. En tanto, se mantiene la cobertura para niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años con sobrepeso u obesidad, como parte de las situaciones nutricionales contempladas por el programa.

El programa es una herramienta destinada a acompañar a personas y familias cuyos ingresos y condiciones de vida dificultan el acceso regular a alimentos suficientes y de calidad. En ese marco, el esquema de complementos permite atender situaciones nutricionales y etarias específicas mediante una prestación destinada a favorecer el acceso a alimentos acordes con las necesidades de cada población. La ampliación definida para el 2026 fortalece así una política de Estado que se desarrolla en la provincia y que, a partir de esta decisión de gestión, incorpora nuevos grupos destinatarios y modifica criterios de acceso para alcanzar a personas que anteriormente no estaban contempladas.

En el marco de los operativos de Entre Ríos con Vos, el equipo de la Dirección de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano brindará información y asesoramiento a las personas interesadas sobre las prestaciones, los requisitos y las condiciones de acceso a las Tarjetas de Riesgo Social. La incorporación como titular de derecho a esta política se gestiona a través de los gobiernos locales, que son los encargados de canalizar las solicitudes y la documentación correspondiente ante la Dirección de Políticas Alimentarias.

Para las prestaciones vinculadas al bajo peso y al sobrepeso u obesidad se requiere la presentación de un certificado médico con evaluación nutricional y los datos antropométricos correspondientes. En el caso de la diabetes tipo II, se debe acreditar el diagnóstico mediante certificado médico y la documentación clínica requerida. Para la prestación destinada a adultos mayores, el requisito específico es tener más de 60 años, además de cumplir con las condiciones generales del programa Riesgo Social.

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