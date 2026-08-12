Los Granaderos a Caballo visitaron establecimientos educativos de San José

En el marco de su visita a nuestra ciudad, integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín recorrieron este miércoles distintos establecimientos educativos de San José, acercando a estudiantes y docentes una propuesta de carácter histórico y educativo.

Durante los encuentros, los Granaderos compartieron información sobre la historia y la misión de la institución, su organización, las funciones que desempeñan y el legado del General José de San Martín, generando espacios de intercambio y diálogo con las comunidades educativas.

La jornada incluyó visitas a la Escuela Nº 5 Nicolás Rodríguez Peña, Escuela Nº 6 Juan Francisco Antonio Forclaz, Escuela Nº 110 Niño Jesús y Escuela Nº 53 Alejo Peyret, donde niñas, niños y jóvenes pudieron conocer de cerca el trabajo de esta institución vinculada a la historia de nuestro país.

La presencia de los Granaderos en las escuelas forma parte de las actividades previstas durante su visita a San José, en el marco de las conmemoraciones por el 176º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, y constituye una oportunidad para acercar la historia a las nuevas generaciones desde el encuentro y la experiencia directa.

www.discofm.com.ar