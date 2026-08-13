Acompañamiento y fortalecimiento a la producción local en Feliciano

Este jueves, el Municipio de San José de Feliciano realizó la entrega de insumos a dos productores avícolas de la ciudad, quienes llevan adelante la producción de huevos caseros y comercializan sus productos en el Mercado Popular.

La entrega consistió en metionina, núcleo y fosfato, por un monto de $700.000, elementos necesarios para la elaboración del alimento balanceado destinado a las gallinas ponedoras.

Ante el incremento de los costos de producción y las dificultades que atraviesan los pequeños productores, desde el Municipio se continúa acompañando a quienes, con esfuerzo y trabajo diario, apuestan a producir en la ciudad.

Este aporte permitirá disminuir parte de los costos de alimentación, sostener la producción y dar continuidad a sus emprendimientos, fortaleciendo al mismo tiempo la oferta de productos locales en el Mercado Popular.

Al respecto, el intendente Damián Arévalo puntualizó que «creemos que apoyar a nuestros productores es también generar trabajo, fortalecer la economía local y promover que cada vez más alimentos que consumimos sean producidos en Feliciano».

«Seguimos estando cerca de quienes producen, trabajan y apuestan al crecimiento de nuestra ciudad», cerró el mandatario.

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