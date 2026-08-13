CAFESG adjudicó la reparación integral de la Escuela «Esmeralda Bertelli» de San José

El Directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande -CAFESG- adjudicó la Licitación Pública N° 05/2026 para la ejecución de la obra «Reparación Integral y Mejoras» en la Escuela UENI N° 53 – Escuela Secundaria N° 06 «Esmeralda Bertelli», ubicada en B° El Brillante, ciudad de San José, Departamento Colón.

La obra fue adjudicada a la empresa Cocco Construcciones S.R.L. por un monto total de $116.488.306,43, luego del proceso de evaluación de ofertas realizado por la Comisión correspondiente.

Esta intervención responde al compromiso de CAFESG con el fortalecimiento de la infraestructura educativa en las comunidades de la región de Salto Grande, garantizando mejores condiciones para el aprendizaje de los estudiantes y el trabajo de docentes y personal.

«Desde CAFESG continuamos impulsando obras que impactan directamente en la calidad de vida de los entrerrianos. Esta inversión en la Escuela Esmeralda Bertelli es una muestra más de nuestro trabajo conjunto con el Gobierno de Entre Ríos para el desarrollo educativo de San José y todo el departamento Colón», señaló el Presidente de CAFESG, Carlos Cecco.

La adjudicación se realizó mediante Acto Administrativo del Directorio de CAFESG, en el marco de las políticas de inversión en educación que lleva adelante el organismo.

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