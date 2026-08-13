Comunidad Solidaria entregó 10 camas ortopédicas para el Hospital de San José

Integrantes de la Asociación Civil sin Fines de Lucro “Asociación Civil Comunidad Solidaria” realizaron la entrega de 10 camas ortopédicas destinadas al Hospital de San José, fortaleciendo el equipamiento disponible para la atención de los vecinos de la ciudad y la zona.

La entrega se concretó en las instalaciones del nosocomio local y contó con la participación de representantes de la Asociación, la secretaria de Bienestar Social de la Municipalidad de San José, Mariel Galvalisi, y la concejal Adriana Degeneve.

Las camas serán instaladas en diferentes espacios del Hospital, permitiendo mejorar las condiciones de internación y brindar mayor comodidad y seguridad a los pacientes que requieran este tipo de equipamiento.

Desde la Municipalidad de San José se destacó y agradeció el aporte realizado por Comunidad Solidaria, poniendo en valor el trabajo conjunto y el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil con las instituciones de la comunidad.

Este tipo de acciones permiten continuar fortaleciendo los recursos del sistema de salud local y acompañar la tarea cotidiana que se desarrolla en el Hospital de San José en beneficio de toda la comunidad.

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