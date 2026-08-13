Desde el Túnel Subfluvial se monitorea el río Paraná para garantizar su seguridad fluvial

A través de relevamientos batimétricos y estudios hidráulicos, el Ente Interprovincial realiza controles periódicos sobre el cauce para conocer su dinámica, anticipar variaciones y planificar acciones de conservación preventiva sobre el viaducto.

Los trabajos están a cargo del Departamento de Recursos Hídricos y permiten analizar el comportamiento del lecho, el caudal y la dinámica de las corrientes.

Los relevamientos incluyen estudios batimétricos, que permiten mapear el fondo móvil del río, y mediciones de la velocidad de la corriente en sectores previamente definidos. Los datos obtenidos permiten identificar modificaciones en el relieve del lecho, seguir el desplazamiento de sedimentos y evaluar la incidencia de estos procesos naturales sobre la infraestructura del túnel.

Uno de los principales puntos de seguimiento son los denominados valles de dunas, formaciones del fondo del río que se desplazan de acuerdo con la dinámica natural del Paraná. Para acompañar y proteger la estructura frente a estos movimientos, el Ente ejecutó en 1993 y 1998 mantas de protección de hormigón destinadas a contener los procesos erosivos y preservar la cobertura de arena sobre el sistema de entubado.

Los controles se realizan cada 20 días, aunque la frecuencia puede incrementarse cuando se registran variaciones significativas en los principales afluentes del Paraná, como el río Paraguay, el Alto Paraná y el río Iguazú. De esta manera, el organismo cuenta con información actualizada para evaluar la evolución del sistema hídrico y definir las acciones necesarias.

El monitoreo se complementa con estudios hidráulicos destinados a determinar el caudal y la velocidad de la corriente. Desde 2018, el Departamento de Recursos Hídricos utiliza equipos de perfil acústico Doppler (ADCP), una tecnología que emplea ondas sonoras para medir la velocidad del agua a distintas profundidades y establecer la distribución del flujo en el cauce.

Para las tareas de campo, el Ente cuenta con embarcaciones propias equipadas con sistemas de medición y GPS. La información reunida a través de estas herramientas constituye un insumo central para la conservación preventiva y el seguimiento técnico de la infraestructura que une a Entre Ríos y Santa Fe.

www.discofm.com.ar