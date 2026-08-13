La provincia fortalece el sistema de salud con equipamiento y ambulancia

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, encabezó en Federal el acto de entrega de un nuevo ecógrafo y una ambulancia de mediana complejidad al hospital Justo José de Urquiza. Los nuevos recursos permitirán fortalecer la capacidad diagnóstica y la respuesta ante emergencias, especialmente en una zona con amplia población rural y caminos de difícil acceso.

Con la presencia de autoridades sanitarias, representantes de la institución, legisladores y referentes locales, se llevó adelante este miércoles la incorporación de nuevos recursos en el hospital cabecera del departamento Federal. En ese marco, el titular de la cartera sanitaria entrerriana, Daniel Blanzaco, destacó el trabajo sostenido y articulado para identificar las necesidades del sistema sanitario y avanzar en respuestas concretas.

«Para nosotros es un gusto y un placer volver a Federal. Vinimos varias veces para conocer las necesidades de primera mano y, en este caso, el ecógrafo era un pedido que ya venía haciendo la dirección del hospital, y que también acompañaban los legisladores y la intendencia; hoy, felizmente y gracias al apoyo de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, podemos traer un equipo muy completo que será de mucha utilidad para la comunidad local», manifestó el funcionario.

Respecto a la ambulancia, el titular de la cartera sanitaria explicó que su incorporación responde a las características geográficas del departamento y a las necesidades de traslado que presenta la región. «Entendimos la necesidad de sumar una unidad de traslado y, teniendo en cuenta la ruralidad de Federal y el tipo de caminos que tiene, consideramos que este vehículo, por sus características de camioneta y doble tracción, va a ser mucho más útil para esta zona», afirmó. Y completó: «Desde la gestión provincial buscamos hacer una lectura genuina de cuáles son las necesidades reales y llevar los recursos donde realmente hacen falta. Ese es nuestro espíritu: trabajar con planificación y junto a cada hospital y centro de salud para dar respuestas concretas a las comunidades».

Por su parte, el director del hospital Justo José de Urquiza, Josué Rudy, valoró la incorporación de los recursos y destacó el compromiso del personal de la institución con la salud pública. «Desde el primer día propuse como objetivo que este hospital brinde la mejor calidad de atención, y estas herramientas son fundamentales para beneficiar a quienes acuden al establecimiento todos los días», sostuvo.

En tanto, la senadora provincial por el departamento Federal, Nancy Miranda, destacó la decisión de priorizar al departamento y señaló: «La provincia es grande y los recursos son limitados, por lo que muchas veces es necesario establecer prioridades y tomar decisiones. En este caso, el departamento Federal fue una prioridad. Por eso quiero agradecer especialmente al gobernador Rogelio Frigerio, porque, aun en un contexto de recursos limitados, tomó la decisión de acompañar las necesidades de nuestra comunidad y de seguir fortaleciendo la salud pública».

La intendenta de la ciudad de Federal, Alicia Oviedo, agregó: «Los beneficiarios somos todos los pobladores de la ciudad, y la verdad que, como tales, nos merecemos tener estos equipamientos. Desde nuestro lugar, estamos para acompañar e impulsar las gestiones, y buscamos los canales para tratar de que se obtengan estos beneficios para toda la ciudadanía. Me parece muy positivo y es importante que se siga gestionando».

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