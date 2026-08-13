Se fortalece el Concejo Deliberante Estudiantil

Este jueves por la mañana, se llevó a cabo la primera Comisión del Concejo Deliberante Estudiantil 2026, en esta oportunidad en las instalaciones del Instituto San José D-46.

Dando continuidad a la propuesta iniciada en 2025, las comisiones se desarrollan en las distintas instituciones educativas de la ciudad, generando espacios de encuentro para que los estudiantes conozcan de cerca las instalaciones, la dinámica y las formas de trabajo de cada escuela.

En este primer encuentro estuvieron presentes los Concejales Adriana Degeneve y Gabriel Truffa, junto a las Secretarias del HCD, Diana Bes y Ruth Sotter y el Asesor Legal, Francisco Gallicet.

Durante la jornada, los estudiantes comenzaron a debatir sus ideas, intercambiar propuestas y analizar cómo transformar sus proyectos en iniciativas concretas y viables.

Desde el Honorable Concejo Deliberante de San José se continúa acompañando y fortaleciendo la participación de los jóvenes en la vida democrática, promoviendo el debate, el compromiso y la construcción colectiva.

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