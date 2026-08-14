El Bibliomóvil comenzó su recorrido por las escuelas de San José

En el marco del proyecto “Palabras en camino”, el Bibliomóvil inició sus visitas por escuelas primarias y secundarias, acercando libros, historias y propuestas culturales para compartir con la gurisada sanjosesina.

Este miércoles llegó a la Escuela NINA N.º 32 “Pronunciamiento”, donde los estudiantes pudieron conocer este espacio itinerante de lectura y cultura, pensado para despertar la curiosidad, imaginar y descubrir nuevas historias.

Desde las áreas de Cultura, Educación y Juventudes, esta propuesta también invita a conocer y valorar nuestra historia y nuestras raíces. En el marco de los 200 años del natalicio de Alejo Peyret, se comparte su vida, su legado y su importante aporte a la construcción de San José.

También se acerca la obra de Jorge Enrique Martí, al cumplirse 100 años de su nacimiento, recuperando su legado literario y acercando a las nuevas generaciones a nuestros autores y a nuestra identidad cultural.

A través de estos encuentros, chicos y jóvenes pueden acercarse a la lectura, explorar la escritura, expresar sus ideas y animarse a crear sus propias historias, además de conocer propuestas como Tinta Freak y la Feria del Libro.

Porque un libro también puede ser una puerta: a nuestra historia, a la imaginación, al conocimiento y a nuevas formas de expresarnos.

www.discofm.com.ar

Entradas relacionadas

Comunidad Solidaria entregó 10 camas ortopédicas para el Hospital de San José

CAFESG adjudicó la reparación integral de la Escuela «Esmeralda Bertelli» de San José

Colisión entre un auto y una bicicleta deja como saldo una persona herida

Acerca de discofm

Ver todas las entradas de discofm →

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *