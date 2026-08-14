El Bibliomóvil comenzó su recorrido por las escuelas de San José

En el marco del proyecto “Palabras en camino”, el Bibliomóvil inició sus visitas por escuelas primarias y secundarias, acercando libros, historias y propuestas culturales para compartir con la gurisada sanjosesina.

Este miércoles llegó a la Escuela NINA N.º 32 “Pronunciamiento”, donde los estudiantes pudieron conocer este espacio itinerante de lectura y cultura, pensado para despertar la curiosidad, imaginar y descubrir nuevas historias.

Desde las áreas de Cultura, Educación y Juventudes, esta propuesta también invita a conocer y valorar nuestra historia y nuestras raíces. En el marco de los 200 años del natalicio de Alejo Peyret, se comparte su vida, su legado y su importante aporte a la construcción de San José.

También se acerca la obra de Jorge Enrique Martí, al cumplirse 100 años de su nacimiento, recuperando su legado literario y acercando a las nuevas generaciones a nuestros autores y a nuestra identidad cultural.

A través de estos encuentros, chicos y jóvenes pueden acercarse a la lectura, explorar la escritura, expresar sus ideas y animarse a crear sus propias historias, además de conocer propuestas como Tinta Freak y la Feria del Libro.

Porque un libro también puede ser una puerta: a nuestra historia, a la imaginación, al conocimiento y a nuevas formas de expresarnos.

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