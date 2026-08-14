El Municipio inició el recambio de cartelería vial en distintos sectores de San José

La Municipalidad de San José, a través del Área de Tránsito e Inspección, comenzó este jueves con un plan de recambio y mantenimiento de la cartelería de señalización vial en distintos sectores de la ciudad.

Los agentes municipales llevan adelante el retiro y reemplazo de carteles que presentan deterioro por el paso del tiempo, con el objetivo de mejorar la señalética urbana, facilitar su correcta visualización y contribuir a una circulación más segura y ordenada.

Desde el Área de Tránsito e Inspección se informó que los trabajos tendrán continuidad de manera progresiva y alcanzarán a todos los barrios de San José, atendiendo las necesidades de señalización existentes en diferentes calles y sectores de la localidad.

Asimismo, dentro de este plan se realizarán tareas de mantenimiento y puesta en condiciones de los nomencladores de calles, mejorando la identificación de las arterias y la información disponible tanto para vecinos como para quienes visitan la ciudad.

Estas acciones forman parte de las tareas que desarrolla el Municipio para mejorar el ordenamiento vial y fortalecer la seguridad en la vía pública, acompañando además las distintas iniciativas de prevención y educación vial que se llevan adelante en San José.

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