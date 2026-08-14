Interceptaron a un adolescente tras sustraer prendas de un comercio

En horas de la tarde de este viernes, personal policial que se encontraba realizando recorridas de prevención delictiva sobre calle Maipú fue alertado por un hombre que transitaba a pie. El ciudadano manifestó que se hallaba persiguiendo a un sujeto que, momentos antes, había sustraído un par de zapatillas y una gorra del comercio donde trabaja, ubicado sobre calle San Martín al 200.

Atentos a la advertencia del damnificado, los efectivos localizaron de inmediato al individuo señalado, resultando ser un joven de 17 años de edad. Al percatarse de la presencia del móvil policial, el sospechoso arrojó los elementos sustraídos a la vía pública en un claro intento de desprenderse de la evidencia; sin embargo, fue interceptado a los pocos metros por el personal actuante.

El suceso fue comunicado al Fiscal en turno, Dr. Alejandro Perroud, quien dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes para establecer los pormenores del caso. Asimismo, ordenó el posterior traslado del adolescente hacia la Comisaría de la Minoridad, a efectos de ser entregado a sus progenitores.

www.discofm.com.ar