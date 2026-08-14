San José avanzó en la planificación de la próxima temporada estival

El viernes 14 de agosto se llevó adelante una nueva Reunión de Trabajo en la Casa del Bicentenario, en la antesala de la próxima temporada estival, que permitió compartir información, analizar resultados e intercambiar ideas de cara a la Temporada de verano 2026-2027.

Durante el encuentro se presentaron los datos correspondientes a la Temporada 2025-2026 y al Invierno 2026, junto con un informe sobre el fenómeno “El Niño” y su posible impacto en la próxima temporada.

También se compartieron los principales lineamientos y la estrategia turística para 2026-2027, generando un espacio de diálogo donde los distintos actores vinculados al turismo pudieron plantear propuestas, debatir ideas y pensar mejoras para seguir fortaleciendo el destino.

Con la mirada puesta en el 10 de octubre, cuando San José dará inicio a una nueva temporada con sus razones para disfrutar del verano, la jornada permitió reafirmar la importancia de trabajar de manera articulada.

Cada aporte, cada mirada y cada propuesta fueron parte de una jornada de trabajo que tuvo como objetivo seguir mejorando las experiencias y consolidando a San José como un destino turístico elegido y disfrutado.

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