Alerta por fuertes tormentas y crecidas históricas

Ante los informes emitidos por los organismos de meteorología y recursos hídricos, el gobierno provincial y los comités de emergencia se encuentran en máxima vigilancia debido al impacto directo que este fenómeno climático tendrá sobre el territorio entrerriano.



Las proyecciones advierten un escenario que tendrá como fenómeno el exceso de lluvias en la región y la creciente de los ríos Paraná y Uruguay.



En este sentido, se esperan precipitaciones abundantes y tormentas severas que llevan a acumulados importantes cantidad de agua en cortos períodos de tiempo, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios en zonas urbanas y rurales de diversos departamentos. Estas precipitaciones estarán acompañadas de frecuente actividad eléctrica y vientos fuertes con ráfagas que podrían superar los límites habituales, aumentando la probabilidad de caída de ramas y postes de servicio.



En esta línea, como correlato de las intensas lluvias acumuladas tanto en la región como en las altas cuencas de influencia (incluyendo el sur de Brasil), se proyecta una marcada y sostenida creciente de grandes cauces que bordean la provincia, sobre todo para los ríos Paraná y Uruguay.



Desde la Dirección Provincial de Hidráulica se advierte que el río Uruguay presentará una respuesta mucho más rápida en su nivel ante las ondas de crecida, requiriendo un monitoreo estricto de las poblaciones ribereñas, mientras que el río Paraná también reflejará aumentos significativos en su caudal.



Se recomienda a la población:



-Evitar circular por la vía pública durante los picos de tormenta y ráfagas de viento intensas.

-Retirar de balcones, techos y patios cualquier objeto que pueda ser desplazado por el viento.

-Mantenerse informados a través de los canales oficiales de Defensa Civil local y los comunicados del gobierno provincial ante posibles evacuaciones o asistencia en zonas vulnerables a la crecida de los ríos.

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