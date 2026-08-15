Diálogo y encuentro con la miltancia de base de todos los sectores

En Chajarí se realizó una reunión con militantes de base de la zona, junto al MDF Entre Ríos, reunión a la cual asistieron los Intendentes de San José de Feliciano, Damián Arévalo y de San José, Gustavo Bastian, para debatir y analizar la realidad de las ciudades entrerrianas y trazar la hoja de ruta hacia los próximos desafíos.

«Este encuentro es uno de los tantos que seguiremos impulsando en toda la provincia para unificar criterios, organizar la fuerza territorial y consolidar el proyecto que lleva a Axel Kicillof como candidato para el 2027», puntualizó Damián Arévalo.

Agregando asimismo que «estamos convencidos que mientras se sigan replicando pequeñas o grandes reuniones en toda la provincia, la llama de la militancia seguirá viva, construyendo con todos un mejor futuro».

«Escuchar, debatir y construir desde cada rincón de Entre Ríos es el camino para devolverle la esperanza a nuestro pueblo», cerró el intendente de Feliciano.

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