San José recibió a los Granaderos del Campo de la Gloria

Esta semana, la Municipalidad de San José acompañó las actividades propuestas por la Asociación Sanmartiniana Cultural, Departamental Colón, en el marco del proyecto “San Martín y su extraordinario Regimiento”.

Los Granaderos del Campo de la Gloria, del Destacamento San Lorenzo – Convento de San Carlos, visitaron nuestra ciudad y compartieron su historia en distintos establecimientos educativos, acercando a estudiantes la vida y obra del General Don José de San Martín de una manera didáctica, cercana y significativa.

Estos encuentros nos recuerdan la importancia de conocer nuestra historia, valorar a quienes forjaron nuestra Patria y mantener viva la memoria de nuestros próceres, especialmente en las nuevas generaciones.

Como cierre de esta visita y en vísperas de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, se realizó una ceremonia de homenaje con la colocación de una ofrenda floral y los tradicionales honores con los sables al hombro.

Posteriormente, frente a autoridades municipales y al público presente, se llevó adelante el arrío del Pabellón Nacional, en un momento cargado de respeto y emoción.

Durante la jornada, el Presidente Municipal Gustavo Bastián, la Viceintendenta Mirta Pérez, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano Anabella Lubo, funcionarios municipales y representantes de la Asociación Sanmartiniana Cultural, Departamental Colón, hicieron entrega de obsequios y diplomas a la comitiva de Granaderos, como reconocimiento y agradecimiento por su visita.

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