Se incendió un camión en la Autovía

Un siniestro ígneo de considerables proporciones se registró durante las últimas horas de la noche de este viernes sobre la Autovía Nacional 14. Un camión de gran porte finalizó con daños materiales totales en su cabina y sector motor tras ser alcanzado por un foco ígneo.

El episodio tuvo lugar aproximadamente a la altura del kilómetro 190 de la mencionada traza vial. Por ese sector circulaba un transporte de carga marca Ford, modelo Cargo 1722, con acoplado semirremolque, guiado por un hombre de 31 años afincado en la localidad bonaerense de Moreno, quien viajaba acompañado por un ciudadano de 75 años de edad. La unidad de traslado había partido desde la ciudad de San Salvador transportando un cargamento de palets de arroz.

Por causas que al momento se tratan de establecer, un desperfecto habría desencadenado el fuego en la zona del motor. La voracidad y la rapidez del avance de las llamas obligaron a ambos ocupantes a descender de forma inmediata de la unidad, lo que impidió cualquier intento inicial de sofocación.

Al lugar del hecho acudió personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubajay, quienes desplegaron las tareas de extinción. A pesar del intenso trabajo de las dotaciones, los daños en el camión fueron totales, resultando la cabina completamente consumida. Por su parte, en el semirremolque solo se registraron pérdidas parciales de la mercadería, lográndose rescatar el resto de la carga.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incidente, reportándose únicamente perjuicios de índole material.

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