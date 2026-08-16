Más de 58 por ciento de avance en el acceso norte a Concepción del Uruguay

Con financiamiento provincial, continua la obra de construcción y asfaltado del acceso norte a Concepción del Uruguay. Se trata de una extensión de 7,1 km desde avenida Arturo Frondizzi hasta la autovía ruta nacional Nº14 Gervasio Artigas.

Con una inversión oficial superior a los de 20.000 millones de pesos, se trabaja por estos días en la colocación de carpeta asfáltica en la traza y pavimento de hormigón en la rotonda norte, a metros de la autovía. El avance total de la obra alcanza el 58,48 por ciento.

La vía en su recorrido sur-norte vincula el tránsito pesado de la ciudad con el corredor nacional consolidando un nuevo acceso, por lo cual se incluirá la construcción de una rotonda sur en el inicio del tramo para garantizar mayor seguridad vial, entre otras mejoras.

Además, el proyecto original contempla la construcción de nuevas alcantarillas transversales y longitudinales a lo largo del tramo y la de un puente sobre arroyo El Molino.

En la actualidad, Concepción del Uruguay, cuenta con dos accesos. La construcción del Acceso Norte, integrará a vecinas y vecinos que viven en la zona, y facilitará una accesibilidad rápida y segura al turismo, y la producción proveniente desde el norte de la provincia y del país.

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