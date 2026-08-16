Tres allanamientos simultáneos dejaron dos detenidos y el secuestro de droga, vehículos y dinero

Tras una exhaustiva investigación, personal policial irrumpió en tres fincas de la ciudad de Colón. Hubo secuestro de sustancias prohibidas, elementos de fraccionamiento, automotores y la aprehensión de dos personas.

En el marco de las actuaciones iniciadas por supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566, se llevó adelante una serie de medidas judiciales que concluyeron con resultados sustanciales tras pesquisas dirigidas a desarticular puntos de venta de sustancia estupefaciente en la ciudad de Colón.

Los procedimientos consistieron en tres allanamientos y requisas domiciliarias librados por el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya, con la intervención de la Unidad Fiscal de Colón, bajo directivas del Dr. Alejandro Perroud. Las diligencias comenzaron en horas de la noche de este sábado y se extendieron hasta horas de la mañana de este domingo.

Las tareas de irrupción y registro se concentraron en el sector urbano de la localidad:

Primer punto: Finca situada en Boulevard Ferrari, entre Boulevard González y Cantón de Valais. En la residencia, se incautaron diversos recortes de nylon utilizados habitualmente para la confección de dosis, además de una motocicleta marca Zanella, modelo RZ250.

Segundo punto: Inmueble ubicado sobre Boulevard Ferrari, entre Boulevard Ferrari y calle Craviotto. En dicha locación se logró el hallazgo y secuestro de un envoltorio que contenía clorhidrato de cocaína, elementos de corte y fraccionamiento (recortes de nylon), una balanza de precisión electrónica, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y un automóvil marca Volkswagen Suran. En el lugar fue identificado un ciudadano mayor de edad y se procedió a la detención e incomunicación de dos personas: un hombre de 26 años y una mujer de 27 años.

Tercer punto: Vivienda emplazada en Pasaje 379, entre Boulevard Ferrari y Craviotto. Allí se incautaron dos teléfonos celulares y suma dineraria en efectivo. Asimismo, se identificó a cinco personas (dos ciudadanas y tres ciudadanos).

El despliegue operativo requirió la labor coordinada del personal de la Unidad Fiscal de Colón junto a la División Drogas Peligrosas de Colón y la colaboración de los Grupos Especiales pertenecientes a las Jefaturas Departamentales de Colón, Gualeguay y San Salvador.

Por disposición de la Magistratura interviniente, los dos aprehendidos fueron trasladados y alojados en sede policial, donde permanecerán a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones de rigor.

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