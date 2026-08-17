Presentación de los diseños finalistas del Concurso Creación de la Bandera de San José

El próximo miércoles 19 de agosto, el presidente municipal, Gustavo Bastián, junto a la secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo, y con la participación de los integrantes del jurado, quienes tuvieron la importante labor de evaluar las propuestas presentadas y seleccionar los tres diseños finalistas, encabezarán la presentación oficial del Concurso Creación de la Bandera de San José.

Durante la conferencia de prensa se darán a conocer las propuestas que luego serán sometidas a la votación de la comunidad para elegir el estandarte que representará la identidad, la historia, los valores y el sentido de pertenencia de todos los sanjosesinos.

Esta instancia representa un paso significativo dentro de un proceso participativo que promueve el compromiso ciudadano y pone en valor la construcción colectiva de un símbolo que acompañará el presente y el futuro de San José.

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