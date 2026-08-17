Renovaron las alertas por tormentas para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por fuertes tormentas para este martes en gran parte del territorio provincial. El aviso contempla nivel naranja y amarillo, de acuerdo con las condiciones previstas para cada zona.

Todo el territorio provincial, a excepción de los departamentos Gualeguay y Victoria, se encuentra bajo alerta amarilla. Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

En tanto, los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador se encuentran bajo alerta naranja. En estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas y granizo localizado.

Para estos departamentos, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 80 y 100 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, desde Defensa Civil se solicita a la población extremar las precauciones y adoptar las medidas necesarias para prevenir inconvenientes durante el desarrollo de las tormentas.

Se recomienda asegurar o retirar de balcones, terrazas y patios aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, tendederos y muebles de jardín. También se aconseja evitar salir de los hogares si no es estrictamente necesario y no refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras que puedan representar un riesgo.

Asimismo, se solicita no sacar los residuos durante el período de tormentas, a fin de evitar la obstrucción de sumideros y desagües que pueda favorecer anegamientos. En caso de tener que circular, se recomienda extremar las precauciones, conducir con las luces bajas encendidas, reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar atravesar calles o zonas anegadas.

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