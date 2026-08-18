Caída de motocicleta con lesionado grave

En las primeras horas de la mañana de este martes, personal del Comando Radioeléctrico, dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino ante un siniestro vial ocurrido en la intersección de calle Andrade y Avenida Urquiza, donde se constató la caída de una motocicleta en la que se desplazaban dos jóvenes de 21 años.

A raíz del hecho, ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital San Benjamín para recibir atención médica, determinándose que la acompañante presentaba lesiones de carácter grave.

Al conductor se le practicó la correspondiente prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado positivo. Asimismo, el rodado fue retenido preventivamente por personal de Inspección Municipal.

Se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, continuándose con las actuaciones de rigor.

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