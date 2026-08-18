Operativos de atención de ANSES en todo el país

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que, a través de sus operativos de atención en diferentes ciudades del país, responde consultas y realiza trámites de la Seguridad Social.

Los interesados, deben acercarse con DNI y la documentación requerida, para llevar a cabo gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.

Las ubicaciones, días y horarios se pueden consultar aquí.

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