Realizan trabajos edilicios en la escuela Normal de Concepción del Uruguay y se beneficiarán más de 1.200 estudiantes

Con una inversión provincial de 42 millones de pesos, el gobierno de Entre Ríos ejecuta trabajos de refacción en los niveles inicial y primario de la histórica escuela Normal Mariano Moreno. La intervención mejorará las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionamiento de uno de los edificios educativos más emblemáticos de la localidad.

El gobierno de Entre Ríos avanza con la ejecución de obras en materia de infraestructura educativa en la escuela Normal Mariano Moreno de Concepción del Uruguay, un edificio que data de 1914 y se trata de una institución de referencia para la ciudad. Actualmente alberga a 1.289 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario. El establecimiento también es sede de actividades académicas de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), comprendiendo un espacio estratégico para la comunidad educativa.

La intervención se concentra en los sectores de los niveles inicial y primario, donde se detectaron distintos problemas edilicios que afectan el desarrollo cotidiano de las actividades escolares. En el área de Inicial se ejecutan tareas para resolver inconvenientes vinculados al escurrimiento del terreno y al deterioro de los pisos, mientras que en el nivel primario se reemplazarán los pisos de madera que presentan desgaste, hundimientos y piezas faltantes, mejorando las condiciones de seguridad y funcionalidad de los espacios.

«Esta obra permitirá preservar el edificio histórico que también presenta un gran valor patrimonial para Concepción del Uruguay. También se posibilitará mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares, en beneficio de los más de mil estudiantes que asisten, docentes y toda la comunidad educativa», sostuvo el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Además, destacó que «Cada intervención en infraestructura escolar que inicia, forma parte de una planificación sostenida que lleva adelante el gobierno provincial para garantizar espacios seguros, accesibles y adecuados para el aprendizaje en todo el territorio entrerriano».

La obra representa una inversión provincial de 42 millones de pesos y cuenta con un plazo de ejecución de 60 días corridos. El proyecto comprende la intervención de una superficie de 385 metros cuadrados, incluyendo el acceso, dos salas del nivel Inicial y un aula del nivel Primario.

Entre los trabajos previstos se encuentran el retiro y reemplazo de pisos y contrapisos, la construcción de una rampa para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida y la ejecución de un nuevo contrapiso en el sector de Primario. Los trabajos están a cargo de la firma Schmidt Marcelo Fabián.

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