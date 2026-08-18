Se reanudan las obras en la nueva terminal de ómnibus de Feliciano

Atentos a las situación climática, que no permite el avance de obra pública en muchos lugares de la ciudad, el Municipio de San José de Feliciano, ha retomado de manera gradual las tareas de construcción en el predio de la nueva Terminal de Ómnibus.

La ejecución del proyecto se llevará a cabo de forma progresiva, avanzando por etapas de acuerdo con la planificación.

​En esta primera instancia, los trabajos están enfocados en la limpieza general del predio, la edificación de mampostería en mamposterías perimetrales y la realización de carpetas en distintas dependencias.

​Esta reactivación representa un esfuerzo directo de la administración local, ya que la totalidad de las labores se financian con fondos propios del Municipio y son ejecutadas íntegramente por personal municipal.

Con estas acciones, la gestión reafirma su compromiso de optimizar los recursos y avanzar hacia la concreción de una obra que estaba paralizada en la ciudad.

www.discofm.com.ar