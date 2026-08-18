Termas y eventos concentraron el movimiento turístico en Entre Ríos durante el fin de semana largo

La diversidad de propuestas y la actividad registrada en distintos destinos acompañaron la llegada de visitantes durante el octavo fin de semana largo del año.

Entre Ríos se ubicó entre las provincias argentinas que registraron buen movimiento turístico durante el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. A nivel nacional, las escapadas de cercanía, la naturaleza, el termalismo y los eventos estuvieron entre los principales motores de la actividad. En la provincia, el movimiento se sostuvo aun en un período atravesado por contingencias climáticas en distintas zonas.

De acuerdo con los datos relevados, Entre Ríos registró una ocupación promedio del 51 por ciento durante el fin de semana largo y recibió un total estimado de 198.330 visitantes, entre 117.355 turistas y 80.975 excursionistas. El movimiento económico generado por la actividad turística alcanzó los 16.794.656.583 pesos. Entre los destinos termales, Villa Elisa alcanzó el 86 por ciento de ocupación y Federación el 65 por ciento.

El turismo termal tuvo un papel destacado. Los 14 complejos termales distribuidos en las microrregiones Salto Grande, Tierra de Palmares, Caminos del Palacio, Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano y Río Nativo recibieron turistas durante el fin de semana, con Villa Elisa y Federación entre los destinos que lograron la mayor ocupación.

Los eventos fueron otro de los motores de la actividad. La capital provincial convocó con la feria Paraná Lee; Pueblo Belgrano fue sede del Festival de Carnes y la Copa Argentina de Asadores; y Villaguay desarrolló una agenda que incluyó el Campeonato Entrerriano de Karting, un torneo binacional de newcom, jineteada y otros encuentros deportivos. La programación alcanzó además a numerosos municipios, con fiestas, ferias, encuentros culturales, propuestas gastronómicas y actividades recreativas que sumaron visitantes a los destinos.

«Los fines de semana largos son una herramienta que permite acompañar el sostenimiento del sector turístico durante todo el año. Este fue el octavo del calendario y todavía quedan cuatro, por lo que tenemos por delante nuevas oportunidades para generar movimiento y actividad en nuestros destinos», señaló el presidente del Emturer, Jorge Satto.

La agenda se completó con recorridos históricos, paseos comerciales, visitas a establecimientos rurales, pesca deportiva, bodegas y experiencias gastronómicas en distintos puntos de la provincia.

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