El Ministerio de Seguridad y Justicia informa sobre los procedimientos llevados a cabo por la Policía Federal Argentina en Paraná

El Ministerio de Seguridad y Justicia, informa a la comunidad sobre las actuaciones judiciales desarrolladas durante la jornada de este miércoles en la ciudad de Paraná por orden del Juzgado Federal de la capital provincial, a cargo del doctor Leandro Ríos.

En el marco de una investigación instruida por la Justicia Federal por presuntas infracciones a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutó tres allanamientos en forma simultánea.

Uno de los procedimientos se realizó en las instalaciones de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos y estuvo circunscripto específicamente a la oficina del comisario Daniel Rosatelli, integrante del área jurídica de la fuerza provincial.

Los otros procedimientos se concretaron en dos inmuebles vinculados a la investigación, entre ellos el domicilio particular de Rosatelli.

En cumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia Federal, las autoridades procedieron además a la detención del comisario Daniel Rosatelli.

El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de la Policía de Entre Ríos ratifican su plena colaboración con la Justicia Federal para el esclarecimiento de los hechos investigados y ponen a disposición de la magistratura interviniente toda la información y los elementos que sean requeridos.

Asimismo, reiteran su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y el correcto funcionamiento de las instituciones. Nadie está por sobre la Ley.

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