El Servicio Meteorológico emitió un aviso de alerta  amarilla  por tormentas

Todo el territorio provincial exceptuando los departamentos Gualeguay y Victoria, serán afectados este jueves por el nivel amarillo con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones

Ante este escenario, se solicita a los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:

-Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, tendederos, muebles de jardín).

-Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

-Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües que puedan provocar anegamientos.

-Seguridad vial: si debe conducir, circule con luces bajas, aumente la distancia de frenado y evite zonas anegada

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