Estadísticas revelan que la provincia logró el mejor rendimiento agrícola de los últimos 25 años

Al cabo de la campaña agrícola 25/26, la producción entrerriana de granos se estableció en 10.025.570 de toneladas. Se trata de la mejor marca del siglo, de acuerdo a estadísticas privadas; incluso 20 por ciento superior respecto del anterior ciclo, equivalente a 1.702.225 toneladas adicionales.

Este volumen constituye el máximo registro de producción de la serie histórica de los últimos 25 años, y supera en 1.208.155 toneladas, un 14 por ciento, al anterior récord registrado en la campaña 2023/24, cuando la producción había alcanzado las 8.817.415 toneladas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico dieron a conocer el estudio elaborado por expertos del Sistema de Información Agrícola de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, donde establecen que la superficie sembrada llegó a 2,68 millones de hectáreas, mientras que la superficie agrícola alcanzó 1,91 millones de hectáreas.

Consultado respecto del informe, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, subrayó que «los datos duros que proporcionó la Bolsa de Cereales revelan una vez más el potencial del agro. El campo y su industria suman a la economía de manera genuina; generando inversión y desarrollo». Y detalló que «el rol del Estado es acompañar la iniciativa privada con políticas públicas; como el seguro multirriesgo agrícola para el maíz que recientemente anunció el gobernador Rogelio Frigerio; o el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) que ya alcanzó 156 empresas inscriptas, y compromisos para generar 2.560 puestos de trabajo en Entre Ríos».

Durante la campaña 2025/26, la superficie sembrada alcanzó 2,68 millones de hectáreas, con un crecimiento interanual del 10 por ciento, equivalente a 241.750 hectáreas más que en el ciclo anterior. En tanto, la superficie agrícola llegó a 1,91 millones de hectáreas, lo que representa un aumento del 6 por ciento, con 113.350 hectáreas adicionales respecto de la campaña 2024/25.

Los cultivos invernales -trigo, lino y brassicáceas- representaron el 29 por ciento, con 769.100 hectáreas. Dentro de este grupo, el trigo concentró el 95 por ciento de la superficie. Mientras que, los cultivos estivales (girasol, maíz, arroz, sorgo y soja) ocuparon el 71 por ciento de la superficie sembrada, equivalente a 1,91 millones de hectáreas. Dentro de este grupo se destacó la participación de soja y maíz, que en conjunto concentraron el 93 por ciento de la superficie estival. La soja representó el 64 por ciento, mientras que el maíz alcanzó el 29 por ciento.

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