Jubilados y pensionados pueden acceder al recibo de haberes desde la APP Mi ANSES

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que titulares de jubilaciones y pensiones pueden consultar el recibo de haberes, de manera rápida y sencilla desde la app mi ANSES. También pueden revisar las liquidaciones históricas con los conceptos que integran cada uno de los cobros. Esta aplicación móvil, disponible para iPhone y Android, se puede descargar a través del código QR en este enlace.

La consulta se realiza en un entorno seguro y de manera confidencial, ya que para ingresar es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, tiene validez oficial para cualquier trámite.

Paso a paso: cómo acceder al recibo

1) Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la app mi ANSES.

2) Seleccionar la opción Jubilación > Consultar recibos de haberes.

3) Allí aparece la información del último recibo disponible y de todos los anteriores.

4) Al cliquear en el ícono de descarga, se brinda la opción del envío del documento al correo electrónico registrado en ANSES, para su posterior impresión.

Otra forma de acceder al recibo de haberes es desde el sitio oficial de ANSES, sección mi ANSES.

www.discofm.com.ar