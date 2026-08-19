Oportunidades y formación para los jóvenes felicianeros

En la jornada de este miércoles, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, firmó un convenio marco del Programa Escuela y Comunidad (Res. 0492/25 CGE) con el Instituto San José D-78, representado por su rectora Clarisa Chapino.

En qué consiste esta vinculación

A través de este acuerdo, estudiantes de la institución educativa realizarán prácticas pedagógicas y formativas en dependencias municipales entre agosto y noviembre de 2026.

La iniciativa busca brindar a los alumnos una primera experiencia de integración, aprendizaje y desarrollo en el ámbito de la gestión y la comunidad, contando con el acompañamiento de tutores designados para guiarlos en sus tareas.

«Seguimos articulando acciones entre las instituciones educativas y el Estado local para potenciar el futuro y las capacidades de los jóvenes felicianeros», puntualizó al respecto Arévalo.

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