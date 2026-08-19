Oportunidades y formación para los jóvenes felicianeros

En la jornada de este miércoles, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, firmó un convenio marco del Programa Escuela y Comunidad (Res. 0492/25 CGE) con el Instituto San José  D-78, representado por su rectora Clarisa Chapino.

En qué consiste esta vinculación

A través de este acuerdo, estudiantes de la institución educativa realizarán prácticas pedagógicas y formativas en dependencias municipales entre agosto y noviembre de 2026.

La iniciativa busca brindar a los alumnos una primera experiencia de integración, aprendizaje y desarrollo en el ámbito de la gestión y la comunidad, contando con el acompañamiento de tutores designados para guiarlos en sus tareas.

«Seguimos articulando acciones entre las instituciones educativas y el Estado local para potenciar el futuro y las capacidades de los jóvenes felicianeros», puntualizó al respecto Arévalo.

www.discofm.com.ar

Entradas relacionadas

El Servicio Meteorológico emitió un aviso de alerta  amarilla  por tormentas

El Ministerio de Seguridad y Justicia informa sobre los procedimientos llevados a cabo por la Policía Federal Argentina en Paraná

Estadísticas revelan que la provincia logró el mejor rendimiento agrícola de los últimos 25 años

Acerca de discofm

Ver todas las entradas de discofm →