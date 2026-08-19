Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico: por qué los menores de cinco años no deben consumir carne picada

En el Día Nacional de Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), el Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó que los niños menores de cinco años no deben consumir carne picada ni preparaciones elaboradas con ella. La correcta cocción de los alimentos, la higiene de manos, el uso de agua segura y la prevención de la contaminación cruzada son medidas fundamentales para evitar esta enfermedad.

El Síndrome Urémico Hemolítico es una enfermedad grave causada, en la mayoría de los casos, por la infección con bacterias productoras de toxina Shiga, entre ellas algunas cepas de Escherichia coli. Afecta principalmente a niños menores de cinco años, debido a que sus defensas inmunológicas se encuentran aún en etapa de desarrollo, y puede provocar anemia, disminución de las plaquetas y compromiso de la función renal. Asimismo, puede dejar secuelas de por vida e incluso provocar la muerte.

La carne picada es uno de los principales alimentos asociados a la transmisión de esta infección. Durante el proceso de picado, las bacterias que pueden encontrarse en la superficie de la carne pasan al interior, por lo que resulta más difícil garantizar su eliminación si la cocción no es completa.

Por este motivo, los menores de cinco años no deben consumir carne picada en ninguna presentación, ya sea hamburguesas, albóndigas, empanadas, pastel de carne u otras preparaciones. Asimismo, deben evitar ingerir leche, jugos, yogures, postres y embutidos sin pasteurizar.

Cómo prevenir el SUH

Desde la cartera sanitaria provincial se destaca que la prevención es fundamental, ya que una vez instaurado el SUH no existe un tratamiento específico.

Además de evitar la carne picada en los niños pequeños, el Ministerio de Salud recomienda:

-Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar alimentos y comer, y después de ir al baño o cambiar pañales.

-Cocinar completamente las carnes, especialmente la carne picada, hasta que no queden sectores crudos o rosados en su interior.

-Evitar el contacto entre carnes crudas y alimentos listos para consumir.

-Lavar correctamente tablas, cuchillos y utensilios utilizados para manipular alimentos crudos antes de volver a utilizarlos.

-Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumirlas.

-Consumir agua segura.

-Elegir lácteos pasteurizados y respetar siempre la cadena de frío.

-Mantener las carnes crudas separadas de los alimentos cocidos o listos para consumir, tanto durante su manipulación como dentro de la heladera.

Ante los primeros síntomas, consultar

El SUH puede aparecer como complicación de una infección intestinal. Los principales signos de alerta son diarrea -que puede presentarse con sangre-, dolor abdominal, vómitos, palidez, decaimiento y disminución de la cantidad de orina.

Ante la aparición de estos síntomas, especialmente en niños pequeños, es importante consultar rápidamente en un centro de salud u hospital y evitar la automedicación.

Finalmente, el Ministerio de Salud recuerda que quienes hayan atravesado un episodio de SUH requieren controles posteriores, ya que pueden presentarse secuelas renales incluso años después.

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