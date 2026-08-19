San José continúa fortaleciendo el programa de arbolado ribereño

En el marco de las acciones que lleva adelante el Área de Ambiente de la Municipalidad de San José, integrantes del equipo municipal visitaron el Parque Nacional El Palmar para realizar el retiro de ejemplares de árboles nativos que serán destinados a continuar fortaleciendo el programa de arbolado ribereño de nuestra ciudad.

Los ejemplares serán utilizados para la reposición y recuperación de sectores del área del balneario, contribuyendo a la conservación de la vegetación nativa y al cuidado de los espacios naturales de la ciudad.

Desde el Municipio se agradece al Parque Nacional El Palmar por su disposición y acompañamiento, y destacamos la importancia de continuar generando vínculos de cooperación que permitan avanzar en acciones concretas para la preservación y recuperación del entorno natural.

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