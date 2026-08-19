Se dio a conocer los tres diseños finalistas para la Bandera de San José

Este miércoles se presentaron oficialmente las propuestas finalistas del Concurso Creación de la Bandera de San José, una iniciativa que nos invita a pensar, reconocer y representar nuestra identidad a través de un símbolo que nos acompañará como comunidad.

El Presidente Municipal, Gustavo Bastián, junto a la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo, y los integrantes del jurado que tuvieron la importante tarea de evaluar las propuestas y seleccionar los tres diseños finalistas, participaron de la presentación.

A partir del lunes 24 de agosto, las tres propuestas estarán disponibles para ser conocidas y votadas por la comunidad local en la Oficina de Turismo San José, Alejo Peyret 1180.

La votación permanecerá abierta hasta mayo de 2027 y la bandera elegida será presentada oficialmente en el próximo aniversario de la ciudad.

Laia y Roxy

Una propuesta que reúne colores y símbolos vinculados a nuestras raíces inmigrantes, la agricultura, el trabajo y el crecimiento de San José.

Las espigas representan la producción y el desarrollo, mientras que los colores y formas reflejan la naturaleza, la unión, el esfuerzo y el legado de las comunidades suiza, francesa e italiana.

Kairos

Una bandera que representa la identidad sanjosesina a través de las espigas, los engranajes y las manos.

El trabajo de los primeros colonos, el desarrollo de la comunidad y la integración de culturas se unen en una propuesta que mira hacia el futuro sin olvidar nuestras raíces.

Belisa Crespuscular

Una propuesta que integra historia, geografía, cultura e identidad. La Argentina, Entre Ríos y las comunidades de Francia, Suiza e Italia se encuentran en un mismo diseño, junto al Río Uruguay, protagonista de nuestra historia, producción y desarrollo turístico.

Tres propuestas, tres miradas y una misma identidad: San José.

La reseña completa de las banderas se puede leer en este enlace: https://drive.google.com/file/d/1oZ4a1gwWkfhtBvz-RrChPlBoB5WVssVM/view?usp=sharing

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