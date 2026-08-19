Secuestran motocicleta con pedido de secuestro

En horas de la madrugada de este miércoles, personal de la Comisaría San José acudió a un depósito municipal ubicado en inmediaciones de calle Mitre y Ramírez, a raíz de un requerimiento efectuado por personal de Inspección Municipal. En el lugar se encontraba una motocicleta Honda GLH 150, de color verde y sin dominio colocado, que había sido retenida días atrás durante una recorrida de dicho organismo.

Al realizar las verificaciones correspondientes, se estableció que la numeración del motor registraba un pedido de secuestro vigente. Asimismo, se constató que la identificación registral del motor no coincidía con la correspondiente al cuadro del rodado.

Puesta la situación en conocimiento de la Fiscalía en turno, se dispuso el formal secuestro del motovehículo, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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