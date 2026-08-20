El Municipio de Feliciano acompañará una nueva velada boxística en la ciudad

El próximo 17 de octubre, San José de Feliciano será sede de una gran velada de boxeo que reunirá a púgiles profesionales y amateurs, en el Club Atlético Feliciano. 

En esta oportunidad, la Municipalidad sumará su colaboración activa para la realización del evento, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte local, habiendo acordado ello con Claudio Gonzalez y Miguel Vera.

​»Desde la gestión municipal sostenemos firmemente el apoyo a estas iniciativas, entendiendo al entrenamiento como una herramienta fundamental de inclusión y desarrollo integral», manifestó el Intendente Arévalo.

Sosteniendo finalmente que «promover la práctica, los valores y potenciar los entrenamientos diarios es clave para fortalecer la vida comunitaria y, fundamentalmente, mantener a los chicos y jóvenes contenidos dentro de los clubes».

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