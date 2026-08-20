Obras y prevención climática fueron los ejes de la reunión de gabinete de Frigerio

En el marco de la reunión de gabinete provincial que encabezó el gobernador Rogelio Frigerio, ministros y secretarios realizaron un seguimiento exhaustivo del avance de la obra pública en Entre Ríos y coordinaron las políticas de contención social y alivio fiscal destinadas a los trabajadores afectados por los despidos en Concepción del Uruguay.

La agenda de trabajo comenzó con un relevamiento detallado de la infraestructura en marcha. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, remarcó que el encuentro permitió realizar un «seguimiento departamento por departamento del avance de las obras, tanto en rutas como en hospitales y escuelas». Sostuvo que esta evaluación busca garantizar la continuidad y el ritmo de los trabajos en todo el territorio provincial.

Asimismo, el gabinete analizó las acciones preventivas ante contingencias climáticas. Troncoso destacó el «abordaje integral de la mesa transversal que estamos teniendo en todos los municipios junto a los intendentes con los comités de crisis para prevenir el fenómeno de El Niño y sus consecuencias». Con este fin, las autoridades programaron una reunión inmediata con los jefes comunales de los departamentos expuestos a estas adversidades.

Por otro lado, se analizó la situación de los despedidos de la firma Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay. Los funcionarios destacaron el decreto firmado por el gobernador que otorga un alivio impositivo directo a estos operarios. «Lo hablamos con los sindicatos también, y fue muy receptado y valorado», puntualizó Troncoso al respecto.

El ministro enfatizó que este beneficio impositivo se complementa con otras políticas impulsadas de manera urgente por la gestión provincial. «Esto se suma a todas las medidas que estamos tomando desde el gobierno y por pedido del gobernador para morigerar y menguar el impacto en los trabajadores», detalló Troncoso, mencionando la conciliación obligatoria, la asistencia alimentaria y la entrega de subsidios a las familias afectadas.

Finalmente, el ministro valoró la creación de una mesa conjunta de carácter interprovincial integrada por los ministros de Trabajo de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, por decisión de sus respectivos mandatarios. Esta instancia tiene por objeto coordinar un frente común para abordar de forma integral la crisis de la compañía y «ver cómo se puede hacer un abordaje también interprovincial para alivianar el impacto en los trabajadores».

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