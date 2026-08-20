Recuperan bicicleta denunciada por hurto

En horas del mediodía de este jueves, mientras personal de la Comisaría San José realizaba recorridas preventivas por inmediaciones de calles Yapeyú y Paso de los Andes, divisó entre la maleza una bicicleta marca SLP, modelo 25 Pro, rodado 29, de color negro.

Al verificar sus características, se estableció que el rodado coincidía con el denunciado como hurtado el pasado 18 de agosto.

Puesta la situación en conocimiento de la Fiscalía en turno, se dispuso el formal secuestro del birrodado y, previa acreditación de propiedad y reconocimiento, su posterior entrega al propietario.

www.discofm.com.ar