Recuperan dos motos sustraídas de un depósito municipal

A raíz de una denuncia radicada durante la mañana de este miércoles por la sustracción de dos motocicletas que se encontraban retenidas en un depósito municipal, personal policial llevó adelante distintas diligencias para establecer el paradero de los rodados.

En horas de la tarde, a partir de información obtenida durante la investigación, se logró localizar una motocicleta Corven, de color rojo, sin dominio colocado, en un descampado ubicado en inmediaciones de calles Pueyrredón y Moreno.

Posteriormente, en un loteo de calle Laprida, detrás del club deportivo, fue localizada una segunda motocicleta Betamotor, de color negro, también sin dominio colocado.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro de ambos rodados, las verificaciones y pericias mecánicas correspondientes y, posteriormente, su restitución al depósito municipal.

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