Una moto recuperada y dos personas detenidas tras alerta vecinal

Una rápida acción policial permitió recuperar una motocicleta denunciada como sustraída y aprehender a dos hombres mayores de edad, durante un procedimiento realizado en la mañana de este jueves en la ciudad de San José.

El hecho se originó a partir del aviso de una vecina, quien alertó sobre dos hombres que se encontraban ofreciendo una motocicleta de 110 cc, de color negro, en circunstancias que llamaron su atención.

Ante la llegada del personal policial, ambos hombres arrojaron el rodado y se introdujeron en un campo lindante, donde fueron aprehendidos.

Posteriormente, se constató que la motocicleta correspondía al rodado denunciado como sustraído, procediéndose a su secuestro. Asimismo, durante las diligencias realizadas, fueron secuestrados otros elementos de interés para la causa.

Informada la Fiscalía en turno, se dispusieron las medidas correspondientes, quedando los aprehendidos sujetos a las actuaciones judiciales de rigor.

El procedimiento permitió recuperar el rodado y avanzar en la investigación, destacándose la importancia de la comunicación y colaboración ciudadana ante situaciones que puedan resultar sospechosas.

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