Gustavo Bastian y Mirta Perez emitieron su voto para elegir la bandera de San José

El Presidente Municipal Gustavo Bastian y la viceintendenta Mirta Pérez se trasladaron este lunes a las oficinas de Turismo para emitir su voto en el marco de la elección de la bandera que identificará oficialmente a la ciudad de San José.

La semana pasada fueron presentados los tres emblemas finalistas que participan de esta instancia, luego del proceso de selección previo. Desde este lunes quedó habilitada la urna para que los vecinos y vecinas puedan elegir, mediante su voto, cuál de las propuestas se convertirá en la bandera de la ciudad.

La urna se encuentra ubicada en las oficinas de Turismo de San José y la votación permanecerá habilitada hasta el 31 de mayo de 2027, durante todo el horario de atención al público.

Para participar, los votantes deberán ser residentes de la ciudad de San José y concurrir con su DNI, requisito necesario para acreditar el domicilio y emitir el sufragio.

De esta manera, la comunidad sanjosesina tiene la posibilidad de ser protagonista de una elección histórica, definiendo a través del voto el símbolo que representará la identidad, la historia y el sentido de pertenencia de la ciudad.

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